Sotto la cenere dell’Hype

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sette giovanotti da South London definiti da The Quietus la migliore band del pianeta: che li ha portati a suonare a festival come il Primavera di Barcellona e Glastonbury una tantum sembra pulsare un fuoco vivo. Consapevole dei meccanismi dilaganti e scivolosi della fama ai tempi dei social Isaac Wood, autodefinitosi moderno Scott Walker, canta: «Tutto ciò che sono diventato deve morire prima di diventare un thread». Bruciare e fare bottino: voce, doppia chitarra, violino, basso, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

L'Etna è un vulcano carico di energia interna che la notte scorsa dopo la mezzanotte ha dato vita a getti di lava alti fino a mille metri sopra il cratere di Sud-Est. L'attività parossistica ha prodotto accompagnata da emissione di cenere, al Cratere di Sud - Est, con lancio di prodotti. La localizzazione della sorgente permane al di sotto del Cratere di Sud - Est ad una quota di circa 2.800 metri.