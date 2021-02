Sony anticipa come sarà il visore Playstation Vr per Ps5

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Foto:ha confermato ufficialmente la prossima uscita del nuovo sistemaVr progettato appositamente per Ps5. Quattro anni dopo il primo modello (nella foto in alto) abbinato a Ps4, la nuova versione migliorerà in tutti i fondamentali per un’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Che cosa aspettarsi dalnext-generation?già avvenuto con Ps5,stuzzica sapientemente l’appetito dei fan con una prima infornata dizioni che tolgono il velo da alcune caratteristiche, ma tengono con cura un alone di mistero su altre. Non ci sono ancora un’immagine ufficiale o un nome definitivo né una lista di specifiche tecniche complete, ma il prossimodi realtà virtuale per Ps5 è confermato in rampa di lancio e ...

Il nuovo sistema Playstation Vr per Ps5 uscirà nel 2022 con tante novità, come maggiore risoluzione e campo visivo e un controller ri-progettato. Tutte le anticipazioni ...Non che sia poi così inaspettato, ma Sony sta lavorando ad un nuovo visore VR per la console PlayStation 5. Il nuovo PlayStation VR non verrà lanciato ...