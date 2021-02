Sony annuncia il PSVR 2 e il ritorno del Play at Home (Di martedì 23 febbraio 2021) Doppio annuncio da Sony quest’oggi, il primo riguarda lo sviluppo del Playstation VR 2 per PS5, il secondo invece il ritorno dell’iniziativa Play at Home. PSVR 2: La realtà virtuale su PS5 Partiamo prima di tutto dal visore per la realtà virtuale su PS5. Per ora è possibile giocare solo titoli PS4 in VR, utilizzando camera, controlli e visore per PS4 su PS5, ma dai prossimi anni sarà possibile utilizzare un nuovo visore pensato per la nextgen, il quale oltre a beneficiare di una risoluzione maggiore, proporrà tecnologie innovative, come quelle utilizzate nel Dual Sense. Per ora naturalmente non si conoscono dettagli quali design, caratteristiche tecniche, data di lancio, prezzo o altro, ma sappiamo che Sony ci sta lavorando, dato che quest’oggi la compagnia lo ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 23 febbraio 2021) Doppio annuncio daquest’oggi, il primo riguarda lo sviluppo delstation VR 2 per PS5, il secondo invece ildell’iniziativaat2: La realtà virtuale su PS5 Partiamo prima di tutto dal visore per la realtà virtuale su PS5. Per ora è possibile giocare solo titoli PS4 in VR, utilizzando camera, controlli e visore per PS4 su PS5, ma dai prossimi anni sarà possibile utilizzare un nuovo visore pensato per la nextgen, il quale oltre a beneficiare di una risoluzione maggiore, proporrà tecnologie innovative, come quelle utilizzate nel Dual Sense. Per ora naturalmente non si conoscono dettagli quali design, caratteristiche tecniche, data di lancio, prezzo o altro, ma sappiamo checi sta lavorando, dato che quest’oggi la compagnia lo ...

