Sondaggi Swg, con Draghi gli indecisi arrivano al 41%. Crescono Meloni e Forza Italia, Renzi giù mezzo punto (Di martedì 23 febbraio 2021) Dal giuramento del governo Draghi a oggi, il partito che ha guaadagnato di più in termini di consensi è Fratelli d’Italia, che sin dall’inizio ha dichiarato una ferma opposizione al nuovo esecutivo, uscito con una fiducia amplissima sia al Senato (262 voti a favore) che alla Camera (535 sì). Ma i più numerosi restano restano gli elettori indecisi, che aumentano ulteriormente di altri 3 punti percentuali e arrivano al 41%. È quanto risulta dai Sondaggi realizzati da Swg per il Tg di La7: il partito guidato da Giorgia Meloni registra +1,3 dal 15 al febbraio 2021, e passa così dal 16,2 al 17,5 nelle intenzioni di voto. Anche Forza Italia guadagna lo 0,6 nelle intenzioni di voto e passa dal 6,6 al 7,5%. Perde invece mezzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Dal giuramento del governoa oggi, il partito che ha guaadagnato di più in termini di consensi è Fratelli d’, che sin dall’inizio ha dichiarato una ferma opposizione al nuovo esecutivo, uscito con una fiducia amplissima sia al Senato (262 voti a favore) che alla Camera (535 sì). Ma i più numerosi restano restano gli elettori, che aumentano ulteriormente di altri 3 punti percentuali eal 41%. È quanto risulta dairealizzati da Swg per il Tg di La7: il partito guidato da Giorgiaregistra +1,3 dal 15 al febbraio 2021, e passa così dal 16,2 al 17,5 nelle intenzioni di voto. Ancheguadagna lo 0,6 nelle intenzioni di voto e passa dal 6,6 al 7,5%. Perde invece...

