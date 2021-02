Socializzazione scolastica: una nuova proposta politica per rifondare la scuola (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb – “Tutto ciò che è grande sta nella tempesta“. Un’evocazione più che uno slogan. Un monito platonico con cui il Blocco Studentesco ha voluto lanciare una nuova proposta politica: la Socializzazione scolastica. “Una proposta che diventa non solo un semplice progetto – scrive Sergio Filacchioni, responsabile nazionale del Blocco Studentesco – ma un vero e proprio treno lanciato in corsa sul dibattito pubblico. Mentre tutti ragionano su riaprire, non riaprire, riaprire a metà le scuole noi vogliamo un disegno nuovo: rifondare la scuola. Rifondarla non contro gli studenti ma con gli studenti, in un’ottica di partecipazione attiva incardinata sulla parola d’ordine Socializzazione”. Socializzazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb – “Tutto ciò che è grande sta nella tempesta“. Un’evocazione più che uno slogan. Un monito platonico con cui il Blocco Studentesco ha voluto lanciare una: la. “Unache diventa non solo un semplice progetto – scrive Sergio Filacchioni, responsabile nazionale del Blocco Studentesco – ma un vero e proprio treno lanciato in corsa sul dibattito pubblico. Mentre tutti ragionano su riaprire, non riaprire, riaprire a metà le scuole noi vogliamo un disegno nuovo:la. Rifondarla non contro gli studenti ma con gli studenti, in un’ottica di partecipazione attiva incardinata sulla parola d’ordine”....

Bgbarby0 : RT @IlPrimatoN: Un monito platonico per lanciare una proposta politica sulla scuola. Un manifesto decisamente avanguardistico - CasaPoundItalia : RT @IlPrimatoN: Un monito platonico per lanciare una proposta politica sulla scuola. Un manifesto decisamente avanguardistico - Stefania_1972 : RT @IlPrimatoN: Un monito platonico per lanciare una proposta politica sulla scuola. Un manifesto decisamente avanguardistico - GabrieleAdinolf : RT @IlPrimatoN: Un monito platonico per lanciare una proposta politica sulla scuola. Un manifesto decisamente avanguardistico - IlPrimatoN : Un monito platonico per lanciare una proposta politica sulla scuola. Un manifesto decisamente avanguardistico -