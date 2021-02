Smcv, post offensivo contro agente Municipale: interviene il Sindaco (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Sindaco Mirra sulla questione relativa a un post Facebook contro un agente di Polizia Municipale. Di seguito il testo: “Nei giorni scorsi è stata pubblicata su Facebook una notizia, che, una volta portata alla nostra attenzione, per la sua gravità non ha potuto che indurci ad una doverosa verifica su quanto accaduto; in particolare nel post pubblicato veniva portato alla pubblica conoscenza che personale della Polizia Municipale, di servizio presso la fiera mercato, si sarebbe sostanzialmente completamente disinteressato di una signora che seduta a terra, lamentava un malore. Sarebbe, inoltre, stata ignorata la richiesta di soccorso della donna, tanto da sollecitare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa delMirra sulla questione relativa a unFacebookundi Polizia. Di seguito il testo: “Nei giorni scorsi è stata pubblicata su Facebook una notizia, che, una volta portata alla nostra attenzione, per la sua gravità non ha potuto che indurci ad una doverosa verifica su quanto accaduto; in particolare nelpubblicato veniva portato alla pubblica conoscenza che personale della Polizia, di servizio presso la fiera mercato, si sarebbe sostanzialmente completamente disinteressato di una signora che seduta a terra, lamentava un malore. Sarebbe, inoltre, stata ignorata la richiesta di soccorso della donna, tanto da sollecitare ...

AppiaPolis : New post (SMCV, INSULTI SESSISTI E AUGURI DI MORTE PER LA CONSIGLIERA SANTILLO E LA SUA FAMIGLIA) has been publishe… - AppiaPolis : New post (SMCV - “QUESTA TERRA È LA MIA TERRA”, POTENZIATO PROTOCOLLO TRA COMUNE, CENTRO ANGIULLI E CONSORZIO DEI S… - AppiaPolis : New post (SMCV - DIMISSIONI DALL’OdA, SADUTTO SVELA IL PIANO DI IASELLI, PALMIRANI E PUOTI) has been published on A… -