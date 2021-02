Slovacchia, lo Sputnik V divide il governo (Di martedì 23 febbraio 2021) L’ambiziosa strategia di vaccinazione comune dell’Unione Europea è crollata sotto il peso delle lentezze burocratiche, dell’assenza di piani di contingenza e degli screzi con Pfizer e AstraZeneca, ma il Gruppo di Visegrad ha saputo trasformare la sfida in un’opportunità aprendo un canale di dialogo emergenziale con la Russia funzionale all’acquisto dello Sputnik V. La svolta sanitaria è stata InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 23 febbraio 2021) L’ambiziosa strategia di vaccinazione comune dell’Unione Europea è crollata sotto il peso delle lentezze burocratiche, dell’assenza di piani di contingenza e degli screzi con Pfizer e AstraZeneca, ma il Gruppo di Visegrad ha saputo trasformare la sfida in un’opportunità aprendo un canale di dialogo emergenziale con la Russia funzionale all’acquisto delloV. La svolta sanitaria è stata InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Slovacchia Sputnik Perché la Cechia è stata travolta dalla seconda ondata di contagi Se la Cechia piange, la Slovacchia non ride La situazione non è migliore nella vicina Slovacchia, ...intenzionata a procurarsi quanti più vaccini possibili ed ha puntato sul preparato russo Sputnik, ...

Prima il gas ora Sputnik V. La nuova geopolitica di Putin Inoltre, con l'ingresso di Sputnik V nella stessa Ue attraverso canali bilaterali di Stati membri " l'Ungheria lo ha già importato mentre Croazia e Slovacchia stanno negoziando " si crea un effetto ...

Slovacchia, lo Sputnik V divide il governo InsideOver

