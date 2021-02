Sito web annuncia la morte di Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ma lui è vivo: la dura reazione della conduttrice (Di martedì 23 febbraio 2021) Poco fa, un Sito web ha pubblicato una notizia che si è rivelata essere decisamente una bufala: “Nicola Carraro, marito di Mara Venier, è morto. Ci mancherà.” Sollecita è arrivata la dura replica di Mara Venier la quale, indispettita, ha smentito categoricamente e con la verve che tutti le riconosciamo la fake news, sottolineando che Nicola Carraro è vivo e sta bene. Ecco il post in cui Mara Venier smentisce la fake news: View this post on Instagram A post shared by Mara Venier (@Mara Venier) Non sono mancati commenti di personaggi ... Leggi su trendit (Di martedì 23 febbraio 2021) Poco fa, unweb ha pubblicato una notizia che si è rivelata essere decisamente una bufala: “di, è morto. Ci mancherà.” Sollecita è arrivata lareplica dila quale, indispettita, ha smentito categoricamente e con la verve che tutti le riconosciamo la fake news, sottolineando chee sta bene. Ecco il post in cuismentisce la fake news: View this post on Instagram A post shared by(@) Non sono mancati commenti di personaggi ...

Merqurio : Vuoi creare velocemente un sito web strutturato per la promozione di un farmaco o di una campagna educazionale? Rea… - MarAlbCat : Parte il 15 marzo il corso in #webinar WEB INNOVATION STUDIO, 3 giornate per apprendere come utilizzare il #web nel… - imprendonline : Un sito web sviluppato in Drupal 7, già installato e configurato, pronto per inserire contenuti testuali e multimed… - BI_Italia : Un utente avrebbe trovato il modo per violare la piattaforma e trasmettere l’audio a un altro sito web -