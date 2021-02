Sito web annuncia la morte di Nicola Carraro | marito di Mara Venier | ma lui è vivo | la dura reazione della conduttrice

(Di martedì 23 febbraio 2021) Poco fa, unweb ha pubblicato una notizia che si è rivelata essere decisamente una bufala: “di, è morto. Ci mancherà.” Sollecita è arrivata lareplica dila quale, indispettita, ha smentito categoricamente e con la verve che tutti le riconosciamo la fake news, sottolineando chee sta bene. Ecco il post in cuismentisce la fake news: View this post on Instagram A post shared by(@) Non sono mancati commenti di personaggi ...

logututtoshop : Smartphone 5G 6GB RAM+128GB 64MP Quad Camera 6.49 Pollici 90Hz Display 4300mAh. Disponibile sul nostro sito web:… - Y00NEASE : che poi io parlo di open day quando letteralmente punto quel corso da due anni ormai, so anche chi ha fatto il sito web di unibo - logututtoshop : Smartphone Robusto 6GB+128GB 48MP Quad Camera 6.3 Pollici Display FHD+ NFC Android 10. Disponibile sul nostro sito… - gerry_sasha : RT @Detta_Lalla: non vi sblocco niente, vi lascio qui il link del primo sito web italiano (1993) - logututtoshop : Smartphone Robusto 6GB RAM+128GB Quad Camera Impermeabile 4380mAh Android 10. Disponibile sul nostro sito web:… -

Ultime Notizie dalla rete : Sito web

Agenzia ANSA

Ad annunciarlo è la stessa Uefa con un comunicato ufficiale sul proprionel quale non si specifica l'oggetto dell'inchiesta ma si parla di generici "incidenti". "In conformità con l'Articolo ...'Mio marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!). Ma che cazz.. scrivete! Vergognatevi!'. Unha diffuso la fake news della morte del marito di Mara Venier, Nicola Carraro. Durissima la reazione della conduttrice, che nelle sue stories di Instagram commenta seccamente l'episodio e ...La richiesta può essere effettuata tramite il sito web di Poste Italiane, https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o tramite numero verde 800 00 99 66. Per coloro che non possono raggiungere i punti ...È ufficialmente iniziato il percorso di avvicinamento al Festival della Scienza di Genova 2021: è online la “call for proposals” per la raccolta di proposte.