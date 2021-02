Simona Tagli a “Oggi è un altro giorno” confessa | «Vorrei infrangere il voto di castità»

(Di martedì 23 febbraio 2021)ospite al programmaè unsi. Serena Bortone intervista la showgirl che afferma: «La preghiera è una cosa importantissima perché ci aiuta e la mia è sempre stata rivolta alla Madonna». >> Maurizio Costanzo a “è un”: «L’attentato nel ’93? Le regole della Mafia»è unè famosa per essere stata una delle maggiori showgirl e conduttrici televisive italiane, 23 febbraio 2021, era ospite nel salotto di Serena Bortone. Al programmaè un...

Tra coloro che Serena Bortone ha invitato nelle scorse ore c'era anche, che recentemente è stata anche protagonista su Canale 5 da Barbara D'Urso. L'ex showgirl è entrata ed ha ...'Io in amore cerco sempre di liberare perché se l'amore torna vuol dire che è amore davvero.' Esordisce così, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno , parlando di amore. 'Con gli uomini è andata che sono anche un po' furba... se è amore vero non si è gelosi. - ha poi raccontato la ...Simona Tagli Oggi è un altro giorno: si confessa. La showgirl afferma che vuole infrangere il voto di castità fatto dieci anni fa. Ecco perché ...Le sue preghiere sono sempre state rivolte alla Madonna, racconta Simona Tagli nello studio di Oggi è un altro giorno spiegando il perché del voto di castità. Simona Tagli confida che in passato ha vi ...