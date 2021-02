“Siamo in difficoltà, aiutateci”. L’appello della storica società sportiva (Di martedì 23 febbraio 2021) “Siamo in difficoltà, aiutateci!”, questo è L’appello che lancia disperatamente una palestra della zona di Varese. La Varesina ginnastica e scherma è una storica società sportiva che non riuscendo più ad andare avanti ha deciso di lanciare un crowdfunding, un finanziamento collettivo con il quale chi partecipa può utilizzare il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e imprese. Dalla società dichiarano:”Abbiamo messo in atto tutte le strategie possibili, chiedendo contributi, attendendo ristori irrisori ma questo non è bastato”. Il governo ha abbandonato le imprese delle diverse categorie che costituiscono il tessuto economico, e non solo, del nostro Paese. Il fallimento della palestra ... Leggi su ilparagone (Di martedì 23 febbraio 2021) “in!”, questo èche lancia disperatamente una palestrazona di Varese. La Varesina ginnastica e scherma è unache non riuscendo più ad andare avanti ha deciso di lanciare un crowdfunding, un finanziamento collettivo con il quale chi partecipa può utilizzare il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e imprese. Dalladichiarano:”Abbiamo messo in atto tutte le strategie possibili, chiedendo contributi, attendendo ristori irrisori ma questo non è bastato”. Il governo ha abbandonato le imprese delle diverse categorie che costituiscono il tessuto economico, e non solo, del nostro Paese. Il fallimentopalestra ...

Ultime Notizie dalla rete : Siamo difficoltà 'Abbiamo ricomprato la ditta col TFR e disoccupazione. Il workers buyout ci ha salvati' ... la crisi finanziaria ha portato ad un aumento dei casi di società in difficoltà rilevate dai ... In breve tempo, siamo riusciti a riconquistare i nostri vecchi clienti, il 90% dei quali negli Stati ...

Sanremo 2021, Aiello canta Ora, la visione di un mondo cambiato dall'amore ... la scena napoletana è molto più avanti di quella calabrese, noi in Calabria siamo un po più ... Capiti in un Sanremo pieno di difficoltà, magari non quello che sognavi: come ti stai organizzando? Non mi ...

