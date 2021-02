Si lancia nel Piave con il figlio tra le braccia: lo salva dalla caduta con il suo corpo (Di martedì 23 febbraio 2021) La donna ha compiuto l’estremo gesto con il figlio tra le braccia, abbracciandolo cosi forte da salvarlo dalla sua stessa, ultima scelta. Un ultimo, estremo gesto… cosi estremo da coinvolgere il figlio, di solo un anno e più, l’amore della sua vita! Succede a Vidor, provincia di Treviso, dove una madre di 31 anni, ha deciso di uccidersi, lanciandosi nel Piave. Una tragedia nella tragedia: la donna ha infatti deciso di portare con se il piccolo figlio, lanciandosi nel vuoto con lui tra le braccia. Eppure l’istinto materno ha prevalso alla follia del momento: la donna ha infatti, durante la caduta, stretto cosi tanto il corpo del piccolo a se che ... Leggi su chenews (Di martedì 23 febbraio 2021) La donna ha compiuto l’estremo gesto con iltra le, abndolo cosi forte darlosua stessa, ultima scelta. Un ultimo, estremo gesto… cosi estremo da coinvolgere il, di solo un anno e più, l’amore della sua vita! Succede a Vidor, provincia di Treviso, dove una madre di 31 anni, ha deciso di uccidersi,ndosi nel. Una tragedia nella tragedia: la donna ha infatti deciso di portare con se il piccolondosi nel vuoto con lui tra le. Eppure l’istinto materno ha prevalso alla follia del momento: la donna ha infatti, durante la, stretto cosi tanto ildel piccolo a se che ...

