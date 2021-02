Sfatiamo un mito: caffeina e teina sono la stessa molecola (Di martedì 23 febbraio 2021) La tazzina del caffè e le bevande energetiche a base di caffeina risultano essere senza alcun dubbio le nostre principali alleate per una ricarica di energia durante le giornate pesanti di studio e lavoro. In genere al secondo posto possiamo mettere il tè e le sue varie tipologie, che forniscono un’azione più moderata grazie alla presenza della teina. caffeina e teina sono due sostanze con azione energizzante, ma cosa le distingue? Dal punto di vista della composizione chimica caffeina e teina sono la stessa identica molecola. La differenza tra i due nomi è dovuta al fatto che le due molecole sono state scoperte a partire dall’analisi dei chicchi del caffè e delle foglie di tè in due età differenti. ... Leggi su bufale (Di martedì 23 febbraio 2021) La tazzina del caffè e le bevande energetiche a base dirisultano essere senza alcun dubbio le nostre principali alleate per una ricarica di energia durante le giornate pesanti di studio e lavoro. In genere al secondo posto possiamo mettere il tè e le sue varie tipologie, che forniscono un’azione più moderata grazie alla presenza delladue sostanze con azione energizzante, ma cosa le distingue? Dal punto di vista della composizione chimicalaidentica. La differenza tra i due nomi è dovuta al fatto che le due molecolestate scoperte a partire dall’analisi dei chicchi del caffè e delle foglie di tè in due età differenti. ...

