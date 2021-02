Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: Palazzi squalificato per un turno, due giornate a Saraniti. L’attaccante salterà Catania-Palermo (Di martedì 23 febbraio 2021) Diramando il consueto comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo della Serie C ha ratificato le sanzioni nei confronti dei tesserati dei club che militano nei tre gironi di Lega Pro in relazione alle gare dell'ultimo turno di campionato disputato. In casa Palermo, come previsto, Boscaglia dovrà rinunciare all'apporto del centrocampista Andrea Palazzi e dell'attaccante Andrea Saraniti. L'ex centrocampista di Inter e Monza dovrà scontare una giornata di squalifica e non sarà disponibile nella prossima trasferta che vedrà impegnata la compagine rosanero contro la Viterbese. Ben due le giornate di stop comminate invece all'attaccante ex Lecce e Vicenza espulso nel finale della sfida persa dal Palermo contro il Catanzaro allo stadio "Renzo ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 febbraio 2021) Diramando il consueto comunicato ufficiale, ildellaC ha ratificato le sanzioni nei confronti dei tesserati dei club che militano nei tre gironi di Lega Pro in relazione alle gare dell'ultimodi campionato disputato. In casa, come previsto, Boscaglia dovrà rinunciare all'apporto del centrocampista Andreae dell'attaccante Andrea. L'ex centrocampista di Inter e Monza dovrà scontare una giornata di squalifica e non sarà disponibile nella prossima trasferta che vedrà impegnata la compagine rosanero contro la Viterbese. Ben due ledi stop comminate invece all'attaccante ex Lecce e Vicenza espulso nel finale della sfida persa dalcontro il Catanzaro allo stadio "Renzo ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie decisioni Giudice sportivo: multa da 15 mila euro e squalifica per Gasp. Stop per 11 in Serie A Sono state rese note oggi come di consueto le decisioni del giudice sportivo in merito alla giornata numero 23 del campionato. Saranno undici i giocatori squalificati nel prossimo turno e resteranno lontano dal campo anche Gian Piero Gasperini (...

Giudice Sportivo: un turno di squalifica e multa per Gasperini. Stop Danilo, Hakimi e altri nove Commenta per primo Una giornata di squalifica e ammenda per Gian Piero Gasperini . E' questa la sanzione stabilita dal Giudice Sportivo, resa nota nelle decisioni sulla 23esima giornata di Serie A. Un turno di stop anche per Inzaghi, gli espulsi Glik (Benevento) e Hickey (Bologna) i giocatori ammoniti in diffida: tra questi Danilo (Juventus) e Hakimi (...

Serie A: le decisioni del Giudice sportivo Virgilio Sport Giudice Sportivo, Gasperini e Pippo Inzaghi squalificati per un turno Il mister orobico ha ricevuto anche un'ammenda di 15.000 euro "per avere, al 25° del primo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni irriguardose; per avere, ...

Tra i fermati anche Hakimi e Danilo. Sospeso pure Pippo Inzaghi I tecnici — Tra gli allenatori squalifica di un turno e multa da 15 mila euro per Gasperini, "per avere, al 25' del primo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al ...

