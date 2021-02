Sequestrate quattro discariche abusive di rifiuti a Gioia Tauro

Leggi su dire

(Di martedì 23 febbraio 2021) REGGIO CALABRIA – Quattro vaste aree comunali di Gioia Tauro sono state poste sotto sequestro dai carabinieri in quanto trasformate in discariche abusive di rifiuti e altro materiale ritenuto pericoloso. L’intervento dell’Arma ha interessato, tra gli altri, i quartieri di Ciambra e parte di via Asmara dove sono stati accatastati rifiuti domestici provenienti da vicine abitazioni ed esercizi commerciali, rifiuti derivanti da attività produttive di industrie ed aziende. Ulteriori accertamenti saranno finalizzati a verificare se sui siti posti sotto sequestro vi sia ancora la presenza di combustibili ed oli esausti che potrebbero aver inquinato irrimediabilmente il terreno circostante o, addirittura, le falde acquifere in caso di eccessiva persistenza nel sito delle sostanze inquinanti. Il provvedimento si è reso necessario per salvaguardare la salute pubblica della cittadinanza e dei terreni circostanti dove, tra l’altro, vi è la presenza di numerose coltivazioni agricole che possono risentire del deposito incontrollato di rifiuti. Il sindaco di Gioia Tauro è stato nominato custode dell’area, in attesa degli accertamenti del caso da parte degli organi preposti e delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria di Palmi.