“Sei una pezzente!”. Cecilia Capriotti, figuraccia epocale dopo il GF Vip. Smascherata in pubblica piazza (Di martedì 23 febbraio 2021) Tanti i colpi di scena durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”. Andrea Zenga ha abbandonato la casa e Rosalinda Cannavò è stata nominata dall’amica Dayane Mello, che poco prima proprio davanti alle telecamere aveva fatto una sorta di coming out. Il figlio di Walter Zenga ha perso la sfida al televoto contro Samantha De Grenet, salvata per prima, e Stefania Orlando. “È nato un amore da parte mia e secondo me anche da parte di Rosalinda, non è sbocciato per paura di… Sono stata già innamorata di una donna”, ha detto la modella brasiliana. Dayane ha confessato di avere delle esperienze sia con uomini che con donne e, pertanto, sa che con Rosalinda “era amore, non era amicizia”. Il colpo di scena è arrivato al momento delle nomination, quando la modella brasiliana ha mandato al televoto proprio la Cannavò, scatenando la furia dell’attrice. Una decisione che ha lasciato anche gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Tanti i colpi di scena durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”. Andrea Zenga ha abbandonato la casa e Rosalinda Cannavò è stata nominata dall’amica Dayane Mello, che poco prima proprio davanti alle telecamere aveva fatto una sorta di coming out. Il figlio di Walter Zenga ha perso la sfida al televoto contro Samantha De Grenet, salvata per prima, e Stefania Orlando. “È nato un amore da parte mia e secondo me anche da parte di Rosalinda, non è sbocciato per paura di… Sono stata già innamorata di una donna”, ha detto la modella brasiliana. Dayane ha confessato di avere delle esperienze sia con uomini che con donne e, pertanto, sa che con Rosalinda “era amore, non era amicizia”. Il colpo di scena è arrivato al momento delle nomination, quando la modella brasiliana ha mandato al televoto proprio la Cannavò, scatenando la furia dell’attrice. Una decisione che ha lasciato anche gli ...

