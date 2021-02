Scuole in Puglia, Emiliano sotto accusa ma non molla: “In arrivo un’altra ordinanza. Dobbiamo tutelare la salute di docenti e personale scolastico” (Di martedì 23 febbraio 2021) La Regione Puglia è nel caos, almeno dal punto di vista delle scuola. Anche stavolta le misure restrittive anti covid che prevedono il ritorno alla Dad fino al 5 marzo, è arrivata l'ordinanza del Tar che ha bocciato e sospeso l'ordinanza pubblicata pochi giorni fa. Ma il Governatore pugliese rilancia e annuncia una nuova ordinanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 febbraio 2021) La Regioneè nel caos, almeno dal punto di vista delle scuola. Anche stavolta le misure restrittive anti covid che prevedono il ritorno alla Dad fino al 5 marzo, è arrivata l'del Tar che ha bocciato e sospeso l'pubblicata pochi giorni fa. Ma il Governatore pugliese rilancia e annuncia una nuova. L'articolo .

