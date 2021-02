Scuola, le 10 priorità per il nuovo Governo secondo gli studenti (Di martedì 23 febbraio 2021) Sicurezza, recupero degli apprendimenti, orientamento, una Scuola che sappia aprirsi alle novità, non solo nella didattica ma anche nella tecnologia. Sono solo alcune delle urgenze che, secondo un campione di 8mila studenti di scuole medie e superiori interpellati da Skuola.net, il nuovo ministro dell’Istruzione Bianchi dovrebbe affrontare fin da subito. Da quando c’è stato il cambio della guardia a Viale Trastevere, il dibattito si è concentrato soprattutto sulla stretta attualità: esami di maturità, prolungamento dell’anno scolastico, nuove chiusure degli istituti a causa del Covid. Nel frattempo, però, bisogna andare oltre. Immaginando che forma dovrà prendere la Scuola una volta finita la pandemia. Proprio quello che il portale Skuola.net ha chiesto di fare agli 8mila alunni di medie e superiori ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Sicurezza, recupero degli apprendimenti, orientamento, unache sappia aprirsi alle novità, non solo nella didattica ma anche nella tecnologia. Sono solo alcune delle urgenze che,un campione di 8miladi scuole medie e superiori interpellati da Skuola.net, ilministro dell’Istruzione Bianchi dovrebbe affrontare fin da subito. Da quando c’è stato il cambio della guardia a Viale Trastevere, il dibattito si è concentrato soprattutto sulla stretta attualità: esami di maturità, prolungamento dell’anno scolastico, nuove chiusure degli istituti a causa del Covid. Nel frattempo, però, bisogna andare oltre. Immaginando che forma dovrà prendere launa volta finita la pandemia. Proprio quello che il portale Skuola.net ha chiesto di fare agli 8mila alunni di medie e superiori ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola priorità Prandini (Coldiretti): bene impegno Patuanelli su ristorazione Oltre 4 italiani su 10 (41%) considerano la riapertura dei ristoranti una priorità seconda solo alla ripartenza della scuola. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe' presentata al Consiglio Nazionale durante il quale il Ministro delle Politiche Agricole Stefano ...

Riaperture al via in Regno Unito/ I 4 step di Boris Johnson: prima la scuola, poi... Priorità alla scuola : dall'8 marzo riapriranno tutti gli istituti con sport e attività del doposcuola all'aperto. Secondo il programma stilato dal governo del Regno Unito , il 12 aprile 2021 è ...

