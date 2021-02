Scuola, il Tar sospende l'ordinanza della Puglia sulla did al 100% per tutti gli studenti (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Tar della Puglia ha sospeso l’ordinanza della Regione con cui il presidente Michele Emiliano aveva previsto la didattica digitale integrata al 100% per tutti gli studenti fino al 5 marzo prossimo. l decreto a firma del presidente Orazio Ciliberti accoglie l’istanza cautelare del ricorso presentato dal Codacons Lecce e da un gruppo di genitori di alunni, a per effetto sospende l’efficacia del provvedimento regionale, fissando l’udienza collegiale al 17 marzo 2021. “Accolta la richiesta cautelare - scrive il Codacons sui social che rende nota la notizia - Grazie a tutti”. Il provvedimento avrà efficacia immediata. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Tarha sospeso l’Regione con cui il presidente Michele Emiliano aveva previsto la didattica digitale integrata alperglifino al 5 marzo prossimo. l decreto a firma del presidente Orazio Ciliberti accoglie l’istanza cautelare del ricorso presentato dal Codacons Lecce e da un gruppo di genitori di alunni, a per effettol’efficacia del provvedimento regionale, fissando l’udienza collegiale al 17 marzo 2021. “Accolta la richiesta cautelare - scrive il Codacons sui social che rende nota la notizia - Grazie a”. Il provvedimento avrà efficacia immediata.

