Scuola fino al 30 giugno, l’ipotesi del ministero dell’Istruzione: solo le elementari e non in tutto il Paese. Le perplessità dei sindacati (Di martedì 23 febbraio 2021) Scuole aperte fino al 30 giugno ma solo le primarie e solo dove sarà necessario. Archiviata l’idea che le superiori e la secondaria di primo grado possano concludere in piena estate vista la concomitanza con gli esami di Stato, è rimasta in campo la possibilità di far restare tra i banchi insegnanti e alunni solo delle elementari per “recuperare la socialità”, soprattutto. Il neo ministro Patrizio Bianchi, conclusa la prima settimana di lavoro in viale Trastevere, è tornato nella sua Ferrara ma stavolta oltre al libro sulla lirica si è portato a casa la bozza del piano di prolungamento del calendario scolastico. Per ora, si affrettano a sottolineare dal ministero, stiamo parlando di ipotesi: Bianchi deciderà solo dopo aver consultato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Scuole aperteal 30male primarie edove sarà necessario. Archiviata l’idea che le superiori e la secondaria di primo grado possano concludere in piena estate vista la concomitanza con gli esami di Stato, è rimasta in campo la possibilità di far restare tra i banchi insegnanti e alunnidelleper “recuperare la socialità”, soprat. Il neo ministro Patrizio Bianchi, conclusa la prima settimana di lavoro in viale Trastevere, è tornato nella sua Ferrara ma stavolta oltre al libro sulla lirica si è portato a casa la bozza del piano di prolungamento del calendario scolastico. Per ora, si affrettano a sottolineare dal, stiamo parlando di ipotesi: Bianchi decideràdopo aver consultato ...

ivanscalfarotto : Dopo l’invenzione della scuola “à la carte”, in #Puglia (zona gialla) improvvisamente le scuole chiudono fino al 5… - Corriere : Scuola, liceo di 4 anni e scuola dell’obbligo fino a 17: quali sono le idee del ministr... - luisaloffredo28 : RT @fattoquotidiano: Scuola fino al 30 giugno, l’ipotesi del ministero dell’Istruzione: solo le elementari e non in tutto il Paese. Le perp… - clikservernet : Scuola fino al 30 giugno, l’ipotesi del ministero dell’Istruzione: solo le elementari e non in tutto il Paese. Le p… - Noovyis : (Scuola fino al 30 giugno, l’ipotesi del ministero dell’Istruzione: solo le elementari e non in tutto il Paese. Le… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola fino "Quante gliene hai date?": così si consumò il massacro di Novi Ligure ...prima di cena e prova a impegnarsi a scuola. Tra alti e bassi, nelle dinamiche di una famiglia 'apparentemente normale' in cui non mancano conflitti e incomprensioni, tutto sembra andare bene. Fino a ...

Mobilità 2021/22, info utili per la presentazione della domanda [VIDEO TUTORIAL] ...o metà di marzo fino alla fine di marzo o al massimo la prima decade di aprile. Ecco chi potrà presentare l'istanza di mobilità Tutti i docenti che non abbiano vincoli di permanenza nella scuola di ...

Calendario scolastico, scuole primarie fino al 30 giugno. No allungamento per medie e superiori. Ipotesi al vaglio Orizzonte Scuola Covid, ecco la situazione nelle scuole di Portici Portici – Questa la situazione per ogni singola scuola aggiornata al 22 febbraio 2021. Fino alla secondaria di primo grado si rilevano 47 contagiati dal COVID-19 negli Istituti Comprensivi e 3 nelle s ...

Covid scuole San Giorgio, Zinno: “professore positivo e 3 classi in quarantena” San Giorgio a Cremano- Zinno: “professore positivo e 3 classi in quarantena”. Di seguito tutti i dettagli riferiti dal primo cittadino sul caso in questione e sulla situazione di altre scuole cittadi ...

...prima di cena e prova a impegnarsi a. Tra alti e bassi, nelle dinamiche di una famiglia 'apparentemente normale' in cui non mancano conflitti e incomprensioni, tutto sembra andare bene.a ......o metà di marzoalla fine di marzo o al massimo la prima decade di aprile. Ecco chi potrà presentare l'istanza di mobilità Tutti i docenti che non abbiano vincoli di permanenza nelladi ...Portici – Questa la situazione per ogni singola scuola aggiornata al 22 febbraio 2021. Fino alla secondaria di primo grado si rilevano 47 contagiati dal COVID-19 negli Istituti Comprensivi e 3 nelle s ...San Giorgio a Cremano- Zinno: “professore positivo e 3 classi in quarantena”. Di seguito tutti i dettagli riferiti dal primo cittadino sul caso in questione e sulla situazione di altre scuole cittadi ...