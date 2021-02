Scudetto al Milan ancora possibile? Melissa Satta ci crede | ecco come risponde

(Di martedì 23 febbraio 2021)ha risposto alle premurose domande dei suoi follower. "Sei serena?", le hanno chiesto. "Sì, abbastanza", ha risposto la ex velina che ha rotto, di comune accordo con l'ex compagno, la relazione con il giocatore del Monza, Kevin Prince Boateng.caption id="attachment 100471" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionUn pensiero alla maternità e anche allonon ha nascosto di desiderare un altro figlio. Alla domanda se nutrisse voglia di un altro figlio o figlia ha risposto decisa: "Magari...". Testa anche allo. La ex velina, tifosaista, non perde le speranze. "Credi che ilpossa vincere lononostante il derby perso?". La speranza è riposta in Ibrahimovic. E la ...

ZZiliani : Dopo #MilanInter 0-3 1. L'#Inter può perdere lo scudetto solo se ci si mette l'AJA. Anche dando alla #Juve 6 punti… - Gazzetta_it : La #Juve è la vera anti-#Inter. Ma il #Milan non molla Il commento di @LuigiGarlando - capuanogio : Secondo le proiezioni statistiche del #Cies questa sarà la classifica finale della #SerieA. Scudetto all’#Inter,… - westondipendent : RT @okladskij: Avviene questo capovolgimento strano all'interno del mio inconscio, molto condizionato dal comportamento del 90% dei tifosi… - milan_corner : Se vincono lo scudetto in rimonta diventa una cosa epica, se lo perdono dopo 9 anni sarà un cazzo che gli rimbalza… -

Ultime Notizie dalla rete : Scudetto Milan

Ragionate bene: se quest'anno l'Inter non dovesse vincere lo, per queste condizioni, ... per salvare il campionato, prevedendo una discesa della Juventus resta l'unica rivale I tifosi ...Si mangia le mani la squadra di Fonseca ed attenzione, domenica sera Roma -, chi non vince e' fuori o quasi dalla lotta( Leggi qui) Embed from Getty Images Vince il Torino con una ...Nel suo anno migliore, quando sfiorò la Champions nel nord di Londra, il danese raramente stava nella cerniera di mezzo del 4-2-3-1. Il principe di Danimarca ha scelto ormai cosa essere: un titolariss ...Dopo la sconfitta nel derby la squadra di Pioli si è allontanata dalla vetta del campionato, ma non vuole assolutamente rinunciare a quel sogno intravisto settimane fa.