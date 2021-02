Sconcerti: “Il Milan ha perso tutto il centrocampo” | News (Di martedì 23 febbraio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Mario Sconcerti ha fatto il punto sul momento no del Milan: secondo il giornalista, bisogna ritrovare lucidità a centrocampo Sconcerti: “Il Milan ha perso tutto il centrocampo” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 23 febbraio 2021) Le ultime notizie sul. Marioha fatto il punto sul momento no del: secondo il giornalista, bisogna ritrovare lucidità a: “IlhailPianeta

