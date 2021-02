Sci di fondo | Mondiali 2021 | i favoriti gara per gara Johannes Klæbo e Alexander Bolshunov über alles

Leggi su oasport

(Di martedì 23 febbraio 2021) Idi sci didi Oberstdorfsono prossimi a cominciare. Saranno l’autentico highlight di una stagione disgraziata, durante la quale raramente si sono potuti ammirare in azione contemporaneamente tutti gli atleti più forti. La manifestazione iridata, invece, dovrebbe rappresentare il momento topico dell’inverno, in quanto ognuno è atteso al top della forma, senza assenze legate ai timori legati al Covid-19. Andiamo, dunque, ad analizzare quali possono essere iper. 25 FEBBRAIO – SPRINT TECNICA CLASSICA Il grande favorito è senza dubbio alcunoHøsflot, campione olimpico e mondiale in carica di questo format. Il norvegese ha tutti i crismi per diventare il primo atleta ...