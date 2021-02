Sci | ciclismo | basket e tennis | Banca Ifis vicina ai valori dello sport

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 febbraio 2021) MESTRE (ITALPRESS) – Sci,, golf,e anche calcio. Sono questi gliche vedonoin prima linea nel sostegno di alcune attività partendo dal concetto che inon sono solo buone pratiche educative ma anche un veicolo di benessere e crescita per la società e le organizzazioni. Ed allora, ecco che lache ha la sua sede direzionale in Veneto, sostiene lo sci come national partner dei Mondiali di sci di Cortina 2021 e in qualità di official partner Fisi; ilcome Premium Partner, nel corso del 2020, di grandi classiche come Strade Bianche, Milano-Torino, Milano-Sanremo, Gran Piemonte, Tirreno-Adriatico; ilcon il ...