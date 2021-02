Sci alpinismo, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Andorra: saranno trenta gli azzurri in gara (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono stati diramati i convocati dell’Italia per i Mondiali di sci alpinismo che si terranno ad Andorra da domenica 28 febbraio a domenica 7 marzo: in programma le gare nei format sprint, staffetta, vertical ed individual. Di seguito i 30 azzurri chiamati per la rassegna iridata divisi per categorie senior, espoir, junior e cadetti. I convocati dell’Italia Senior Maschile Antonioli Robert Canclini Nicolò Boscacci Michele Eydallin Matteo Magnini Davide Maguet Nadir Nicolini Federico Oberbacher Alex Senior Femminile Compagnoni Giulia De Silvestro Alba Martini Mara Veronese Ilaria Espoir Maschile (Under 23) Guichardaz Sebastien Prandi Andrea Rossi Giovanni Espoir Femminile (Under 23) Felicetti Giorgia Murada Giulia Junior Maschile (Under 20) Baldini ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono stati diramati iper idi sciche si terranno adda domenica 28 febbraio a domenica 7 marzo: in programma le gare nei format sprint, staffetta, vertical ed individual. Di seguito i 30chiamati per la rassegna iridata divisi per categorie senior, espoir, junior e cadetti. ISenior Maschile Antonioli Robert Canclini Nicolò Boscacci Michele Eydallin Matteo Magnini Davide Maguet Nadir Nicolini Federico Oberbacher Alex Senior Femminile Compagnoni Giulia De Silvestro Alba Martini Mara Veronese Ilaria Espoir Maschile (Under 23) Guichardaz Sebastien Prandi Andrea Rossi Giovanni Espoir Femminile (Under 23) Felicetti Giorgia Murada Giulia Junior Maschile (Under 20) Baldini ...

