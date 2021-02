Scene horror a Camogli: frana il cimitero, 200 bare scivolano a mare e galleggiano (video) (Di martedì 23 febbraio 2021) Immagini choc, da film dell’orrore con quelle duecento bare cadute in mare e rimaste a galleggiare, in acqua, per diverse ore. E’ accaduto in Liguria, dove una frana di grosse dimensioni si è staccata nel pomeriggio di ieri dal costone di roccia lungo l’Aurelia interessando una porzione del cimitero di Camogli, nel levante genovese. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco con i sommozzatori per il recupero delle molte bare finite in mare e la messa in sicurezza di quelle rimaste in bilico. L’area era stata interessata nelle ultime settimane da lavori di sfalcio del verde. La notizia, e il video, sono stati divulgati dal presidente della Regione Giovanni Toti: “Nel tardo pomeriggio una frana si è abbattuta sul cimitero ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Immagini choc, da film dell’orrore con quelle duecentocadute ine rimaste a galleggiare, in acqua, per diverse ore. E’ accaduto in Liguria, dove unadi grosse dimensioni si è staccata nel pomeriggio di ieri dal costone di roccia lungo l’Aurelia interessando una porzione deldi, nel levante genovese. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco con i sommozzatori per il recupero delle moltefinite ine la messa in sicurezza di quelle rimaste in bilico. L’area era stata interessata nelle ultime settimane da lavori di sfalcio del verde. La notizia, e il, sono stati divulgati dal presidente della Regione Giovanni Toti: “Nel tardo pomeriggio unasi è abbattuta sul...

stvllacadente : @yunhiest io non ho di questi problemi perché mia mamma non mi controlla mai nulla,potresti prendere tipo Death Not… - georgetsex : perché i coreani fanno drama thriller o horror se poi devono blurrare tutte le scene con sangue e morti - CaioGracco1 : @guidomarchello Il mio horror preferito: Dracula il vampiro, quello originale con Cristopher Lee e Peter Cushing. P… - __bhupendra : @akki_dhoni @The_EvilGuy Bollywood me to sex scene jada hote hai horror scene ke bajaye - xlokialmighty : Una delle mie due personalità (e uno dei miei fantagenitori sia chiaro) gli voglio proprio bene, come me ama i film… -

Ultime Notizie dalla rete : Scene horror Flora Ulisse: recensione del film su Disney+ ...prova si va ad aggiungere a quella a dir poco strepitosa ammirata di recente nella serie horror The ... Vincente la scelta, infine, di alternare talvolta scene centrali del film con tavole fumettistiche. ...

'Godzilla vs. Kong', il kolossal di Adam Wingard fa già record di views su YouTube Il film, diretto dal regista horror Adam Wingard (The Guest, Blair Witch) è in uscita il 31 marzo ... sotto la direzione di Tom Hammock e Owen Patterson, con scene di scontri titanici e fughe parkour ...

Variante Covid in Brasile, ospedali al collasso e scene da film horror. Mentre Bolsonaro getta dubbi su cure e vaccini Open Little Nightmares 2, piccoli incubi crescono Little Nightmares 2 farà vivere al videogiocatore una storia horror silenziosa ed ermetica, che punta tutto sulla sua forte atmosfera e sui dettagli lasciati dagli sviluppatori per lasciarsi raccontar ...

Jordan Peele: i 9 film horror preferiti del regista di Get Out Jordan Peele ha rivelato i suoi nove horror preferiti: nella lista del celebre regista di Noi e Get Out hanno trovato posto titoli quali Gli uccelli, Martyrs e Shining. Jordan Peele ha rivelato i tito ...

...prova si va ad aggiungere a quella a dir poco strepitosa ammirata di recente nella serieThe ... Vincente la scelta, infine, di alternare talvoltacentrali del film con tavole fumettistiche. ...Il film, diretto dal registaAdam Wingard (The Guest, Blair Witch) è in uscita il 31 marzo ... sotto la direzione di Tom Hammock e Owen Patterson, condi scontri titanici e fughe parkour ...Little Nightmares 2 farà vivere al videogiocatore una storia horror silenziosa ed ermetica, che punta tutto sulla sua forte atmosfera e sui dettagli lasciati dagli sviluppatori per lasciarsi raccontar ...Jordan Peele ha rivelato i suoi nove horror preferiti: nella lista del celebre regista di Noi e Get Out hanno trovato posto titoli quali Gli uccelli, Martyrs e Shining. Jordan Peele ha rivelato i tito ...