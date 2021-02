petergomezblog : Covid, Toti ordina una zona rossa “light” a Ventimiglia. E a Sanremo, nella settimana del Festival, scatta solo la… - rtl1025 : ?? #Covid, scatta lockdown mirato a #Nizza, controlli alle frontiere; zona rossa preventiva tra #Ventimiglia e… - SkyTG24 : Covid, in Lombardia scatta la zona rossa per 4 Comuni: Bollate, Castrezzato, Viggiù e Mede - StraNotizie : scatta la zona rossa nei giorni del Festival - martamacbeal : RT @SteAlbamonte: Scatta il #lockdown mirato a #Nizza, controlli alle frontiere. Zona rossa preventiva tra #Ventimiglia e #Sanremo. #covid -

Ultime Notizie dalla rete : scatta zona

In altre parole,nella città che ospiterà la kermesse larossa , seppur in versione 'light'. E adesso cosa accadrà allo show?rossa a Sanremo Dal 24 febbraio al 5 marzo Sanremo ...La Toscana rischia di diventare tuttarossa da domenica , ma già in questi giorni è attesa la ... Quali sono le nuove micro zone rosse oggi in Toscana e da quandoil lockdown Ad oggi ancora ...La decisione attesa dalla provincia di Brescia è arrivata: scatta la fascia arancione "rinforzata" per il territorio, per sette comuni in provincia di Bergamo confinanti con il territorio e uno in pro ...Sanremo blindata. Dentro e fuori dall’Ariston. Quelle previste all’interno del teatro non saranno le uniche norme anti-virus in vigore nei giorni della kermesse; il governatore della Liguria Giovanni ...