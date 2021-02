SBK | Toprak Razgatlioglu vuole il titolo mondiale

(Di martedì 23 febbraio 2021) “Il mio sogno è vincere ilbattendo Jonathan Rea, perchè riuscirci senza lui in pista non sarebbe la stessa cosa.” E’ con questo spirito chesi prepara ad iniziare questa stagione delsuperbike in sella alla Yamaha. Il 24 enne turco sa che battere il “Cannibale” Jonathan Rea sarà un impresa molto ardua ma non si spaventa e pfa una valutazione della stagione precedente: “Non avevo esperienza, avendo guidato un’altra moto nelle due stagioni precedenti (la Kawasaki Puccetti, ndr). “Ho avuto bisogno di adattarmi, non è stato tutto semplice ma penso che io e il team abbiamo gestito abbastanza bene questo processo. Sento di essere molto lontano dal top, ho parecchio margine. Vanno molto forte anche Scott Redding e Chaz Davies, bisognerà stare attenti alle Ducati. Ma è Rea il più ...

Per ora I corridori dell'attuale SBK non sono forti? Eccome se lo sono, nonostante Marco tiri una ... A lui aggiungo Razgatlioglu: Toprak è giovane, emergente, in crescita. Il turco esegue manovre da ... ci saranno ulteriori occasioni per ammirare i piloti SBK impegnati in pista. il 4 e 5 marzo ... Tutti in Italia a metà mese, perché Andrea Locatelli e Toprak Razgatlioglu torneranno in sella alle R1 del ...