Sarri Fiorentina, l'agente spegne le voci: «Non ci sono stati incontri con i viola» (Di martedì 23 febbraio 2021) Fali Ramadani, agente di Maurizio Sarri, ha spento le voci di un possibile incontro del tecnico con la Fiorentina Fali Ramadani, agente di Maurizio Sarri, ha voluto mettere a tacere le voci di un possibile incontro tra il tecnico e la Fiorentina. «Non ci sono stati incontri tra Sarri e la Fiorentina, scrivetelo per favore. Grazie», le parole rilasciate a Gianlucadimarzio.com. Resta invece aperto il canale con la Roma, qualora non dovesse rimanere Fonseca.

