“Sapete cosa mi ha chiesto?”. Il pesante segreto su Dayane Mello, la confessione di Rosalinda Cannavò (Di martedì 23 febbraio 2021) Quello tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello è senza dubbio uno dei legami più forti e profondi nati all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, tra le due, nel corso di questi mesi di convivenza, non sono mancati anche grandi incomprensioni e momenti di allontanamento, come è accaduto nel corso degli ultimi giorni dopo l’avvicinamento tra Cannavò e Andrea Zenga che ha chiuso il lungo rapporto d’amore che l’attrice con lo storico fidanzato Giuliano Condorelli. Proprio questo flirt ha provocato l’ira della Mello verso l’amica, che si è dimostrata molto possessiva nei suoi confronti e le ha intimato di ponderare bene le sue scelte. Lo stesso Alfonso Signorini ha evidenziato, nel corso della diretta di lunedì 23 febbraio, la rottura tra le due amiche e a quel punto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Quello traè senza dubbio uno dei legami più forti e profondi nati all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, tra le due, nel corso di questi mesi di convivenza, non sono mancati anche grandi incomprensioni e momenti di allontanamento, come è accaduto nel corso degli ultimi giorni dopo l’avvicinamento trae Andrea Zenga che ha chiuso il lungo rapporto d’amore che l’attrice con lo storico fidanzato Giuliano Condorelli. Proprio questo flirt ha provocato l’ira dellaverso l’amica, che si è dimostrata molto possessiva nei suoi confronti e le ha intimato di ponderare bene le sue scelte. Lo stesso Alfonso Signorini ha evidenziato, nel corso della diretta di lunedì 23 febbraio, la rottura tra le due amiche e a quel punto ...

