Sanzioni europee agli uomini di Maduro Uno sarebbe in Italia ecco chi è

(Di martedì 23 febbraio 2021) Nuovo colpo dell’Unione europea contro il regime di Nicolásin Venezuela. Il Consiglio Affari esteri ha aggiunto i nomi di 19 funzionari venezuelani all’elenco delle persone soggette asul territorio europeo. La decisione è stata presa in seguito alle conclusioni dell’ultimo Consiglio del 25 gennaio, in cui si preannunciavano altre misure restrittive per fare pressione contro il governo venezuelano, alla luce del peggioramento della crisi del Paese sudamericano. I soggetti sanzionati sono accusati di essere responsabili di minare i diritti elettorali dell’opposizione e il funzionamento democratico del Parlamento venezuelano, nonché di compiere gravi violazioni di diritti umani e limitazioni delle libertà fondamentali dei venezuelani. La lista dei funzionari sanzionati oggi ha 55 nomi; persone che non potranno viaggiare in Europa e si ...