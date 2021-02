Santori | Con bando mense si affossano i prodotti agricoli del Lazio

(Di martedì 23 febbraio 2021) – “E’ inaccettabile che Roma Capitale nel disporre ildi gara per lescolastiche nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di I grado per i prossimi 5 anni abbia quasi totalmente dimenticato il territorio regionale e il suo immenso patrimonio agricolo. Solo 9 sono infatti iche dovrebbero provenire da un territorio ricompreso nell’arco di 300 km in linea d’aria dal Campidoglio e pochissimiDop regionali, ma ancora più grave è il fatto che l’offerta tecnica sarà valutata con soli 7 punti concessi adop o igp ulteriori rispetto a quelli previsti come obbligatori dal capitolato”. Così Fabrizio(nella foto), responsabile del Dipartimento Agricoltura...

...Sardine Mattia. A firmare la mozione per concretizzare la proposta di cittadinanza oltre 70 parlamentari di diverse forze politiche "Chiediamo la cittadinanza italiana per Patrick Zaki e...Si tratta di un luogo che purtroppo da anni e' abbandonato all'incuria e al degrado,monumenti, ... A denunciarlo in un video reportage e' Fabrizio, dirigente romano della Lega Salvini ...Il deputato e Mattia Santori, dopo l’attacco del movimento di qualche mese fa, insieme per lo studente egiziano ...Una scatola con 160mila firme. Un forte appello per chiedere la cittadinanza italiana onoraria per Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna detenuto in Egitto da oltre un anno. Le firme da ...