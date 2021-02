Sanremo | stravolto il cast al femminile | novità importanti

Leggi su 361magazine

(Di martedì 23 febbraio 2021) Cambiamento quasi dell’ultimo minuto per le co – conduttrici Domenica sera, durante il collegamento a “Che Tempo Che Fa“, Amadeus parlando di Naomi Campell, annunciata come una delle co – conduttrice, spiegava come l’ex top model si trovasse ancora negli USA. Un dettaglio non da poco e che infatti, visto l’attuale situazione e la quarantena obbligatoria ha reso impossibile la presenza della venere nera. Amadeus ha così spiegato: “Sono state percorse molte ipotesi, ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi”. A “prendere il suo posto” ci penserà un’altra modella, questa volta italiana. Alla corte diarriva infatti la bresciana Vittoria Ceretti che sfilato per tutti i piùbrand al mondo, da Chanel a Miu Miu. L’assenza della top model inglese cambia i piani del Festival: oltre ...