Sanremo | nei giorni del Festival scatta una ‘zona rossa light’

(Di martedì 23 febbraio 2021) teatro Ariston,blindata. Dentro e fuori dall’Ariston. Quelle previste all’interno del teatro non saranno le uniche norme anti-virus in vigore neidella kermesse; il governatore della Liguria Giovanni Toti firmerà oggi un’ordinanza che per il distretto die Ventimiglia prevede un inasprimento delle restrizioni da mercoledì 24 febbraio al 5 marzo. La decisione, che interesserà l’ormai imminente settimana del, è stata presa “per evitare che la zona di confine possa traghettare l’ondata del virus dalla Francia all’Italia“. Quella che scatterà nel Ponente ligure, e quindi pure nella Città dei Fiori, non sarà una vera e propria zona(che includerebbe ben altre costrizioni) ma una intensificazione delle limitazioni e dei divieti. “Abbiamo ...

Corriere : A Sanremo nuove restrizioni per la pandemia anche nei giorni del Festival: ecco cosa su... - MilanLiveIT : Sacchi espone delle critiche nei confronti del Milan ?? Commenti? - news_mondo_h24 : Liguria, restrizioni a Sanremo e nei Comuni limitrofi - simoneprem : RT @FabRavezzani: Sanremo zona rossa fino al 5 marzo. Ibra dovrà restare nei pressi per allenarsi una settimana. È normale tutto questo per… - infoitinterno : La 'quasi' zona rossa a Sanremo e Ventimiglia nei giorni del Festival -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo nei

Fra i big presenti a2021 c'è anche la cantante Annalisa , alla quinta partecipazione al Festival della canzone ...penso Ho cenato col vino sul letto E non deve andare così Non fanno l'amore...Colapesce e Dimartino esordiscono al Festival di2021 con la canzone 'Musica leggerissima' . Un'occasione per festeggiare i loro rispettivi ...al potere della musica di salvare le persone...Nel testo di Un Milione Di Cose Da Dirti di Ermal Meta c’è una dichiarazione d’amore nei confronti di una persona che “allunga la vita inconsapevolmente”. L’artista canta che darebbe il suo “cuore a s ...Non lo guarda mai nessuno, ma alla fine poi lo guardano tutti. Tremendamente nazionalpopolare, il Festival di Sanremo fa parte di noi italiani, che lo vogliamo o no. E quest’ann ...