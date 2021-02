Sanremo | Naomi Campbell rinuncia a ruolo di conduttrice a causa del Covid

(Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – Naomi Campbell non sarà alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Alla kermesse sarebbe stata la co-conduttrice al fianco di Amadeus durante la prima serata del 2 marzo. A confermarlo è lo stesso direttore artistico, che spiega: “La defezione di Naomi Campbell purtroppo è dovuta alle nuove restrizione anti pandemia imposte da Biden a causa del virus“.

