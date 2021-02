Sanremo e Ventimiglia saranno zona semi-rossa fino al 5 marzo (Di martedì 23 febbraio 2021) Covid, I comuni di Ventimiglia e Sanremo e i distretti sanitari 1 e 2 della Liguria saranno zona semi-rossa da mercoledì 24 febbraio a venerdì 5 marzo: lo ha annunciato il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa di fine giornata di lunedì 22 febbraio, anticipando i contenuti dell’ordinanza per contenere il Covid che firmerà oggi. Da mercoledì le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse, e per Ventimiglia e comuni limitrofi è previsto, inoltre, il divieto di asporto dopo le 18 con la sola possibilità di consegna a domicilio, il divieto di vendita di alcolici dopo le 18, il divieto assoluto di assembramento e il divieto spostamento dal comune, anche se la Liguria dovesse tornare in zona gialla. La ... Leggi su tpi (Di martedì 23 febbraio 2021) Covid, I comuni die i distretti sanitari 1 e 2 della Liguriada mercoledì 24 febbraio a venerdì 5: lo ha annunciato il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa di fine giornata di lunedì 22 febbraio, anticipando i contenuti dell’ordinanza per contenere il Covid che firmerà oggi. Da mercoledì le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse, e pere comuni limitrofi è previsto, inoltre, il divieto di asporto dopo le 18 con la sola possibilità di consegna a domicilio, il divieto di vendita di alcolici dopo le 18, il divieto assoluto di assembramento e il divieto spostamento dal comune, anche se la Liguria dovesse tornare ingialla. La ...

rtl1025 : ?? Il Ponente della Liguria e in particolare Ventimiglia, #Sanremo e i Comuni limitrofi, da mercoledì 24 febbraio a… - petergomezblog : Covid, Toti ordina una zona rossa “light” a Ventimiglia. E a Sanremo, nella settimana del Festival, scatta solo la… - HuffPostItalia : Giovanni Toti: 'A Ventimiglia e Sanremo zona rossa fino al 5 marzo' - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Sanremo, più restrizioni fino al 5 marzo (in pieno Festival). Stretta anche a Ventimiglia - carlomuscatello : #Sanremo e #Ventimiglia in zona rossa fino al 5-3 Il #Festival dal 2 al 6-3 ?@SanremoRai? #amadeus #fiorello #covid… -