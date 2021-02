Sanremo, Amadeus rivela il motivo della scelta della Palombelli e Fiorello gli lancia una frecciatina (Di martedì 23 febbraio 2021) Sanremo è alle porte e le polemiche non mancano, anzi quest’anno, come era prevedibile, sono più rumorose e numerose che mai. Amadeus, per il secondo anno, è alla conduzione e a capo della direzione artistica e se ne è già sentite dire di tutti i colori ma lui, con i nervi ben saldi, sta andando avanti e, pare non si faccia scalfire da niente. Anche la scelta della moglie a presentare il primafestival è stata fortemente criticata ma lui se l’è cavata egregiamente dicendo che l’Italia è un paese strano, se privilegi l’amante stanno tutti zitti, se privilegi la moglie hanno tutti da ridire. E così, in tanti, si sono chiesti all’amante di chi Amadeus si stesse riferendo. Amadeus vuole Barbara Palombelli a ... Leggi su baritalianews (Di martedì 23 febbraio 2021)è alle porte e le polemiche non mancano, anzi quest’anno, come era prevedibile, sono più rumorose e numerose che mai., per il secondo anno, è alla conduzione e a capodirezione artistica e se ne è già sentite dire di tutti i colori ma lui, con i nervi ben saldi, sta andando avanti e, pare non si faccia scalfire da niente. Anche lamoglie a presentare il primafestival è stata fortemente criticata ma lui se l’è cavata egregiamente dicendo che l’Italia è un paese strano, se privilegi l’amante stanno tutti zitti, se privilegi la moglie hanno tutti da ridire. E così, in tanti, si sono chiesti all’amante di chisi stesse riferendo.vuole Barbaraa ...

LoredanaBerte : Come appena annunciato da Amadeus, sarò super ospite della prima serata del 71° Festival di Sanremo. Oltre a festeg… - chetempochefa : 'C'è anche il fidanzato della Leotta, quello che si chiama come un paradiso fiscale.' Amadeus e @Fiorello annuncia… - chetempochefa : Questa sera a #CTCF avremo il conduttore e direttore artistico del 71° Festival di Sanremo #Amadeus, con tutte le u… - zazoomblog : Sanremo 2021 le conduttrici al fianco di Amadeus sera per sera - #Sanremo #conduttrici #fianco #Amadeus - infoitcultura : Sanremo | Amadeus e Rai al lavoro ad un evento estivo per ' risarcire' la città 2 -