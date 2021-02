Sanremo 2021 senza Naomi Campbell: la Venere Nera non sarà al Festival (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Festival di Sanremo 2021 perde una delle co-conduttrici di punta scelte da Amadeus. Come confermato dallo stesso presentatore e direttore artistico della kermesse, la splendida Naomi Campbell non sarà al suo fianco. La supermodella avrebbe dovuto aprire la 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana nella serata di martedì 2 marzo. La pandemia continua a sconvolgere i piani di un Sanremo 2021 piuttosto travagliato ma che, nonostante le difficoltà e soprattutto grazie alla perseveranza di Amadeus, sta comunque prendendo forma. Naomi Campbell ha dato forfait per cause di forza maggiore, nello specifico per via delle nuove restrizioni attuate negli Stati Uniti per arginare il contagio del ... Leggi su dilei (Di martedì 23 febbraio 2021) Ildiperde una delle co-conduttrici di punta scelte da Amadeus. Come confermato dallo stesso presentatore e direttore artistico della kermesse, la splendidanonal suo fianco. La supermodella avrebbe dovuto aprire la 71esima edizione deldella Canzone Italiana nella serata di martedì 2 marzo. La pandemia continua a sconvolgere i piani di unpiuttosto travagliato ma che, nonostante le difficoltà e soprattutto grazie alla perseveranza di Amadeus, sta comunque prendendo forma.ha dato forfait per cause di forza maggiore, nello specifico per via delle nuove restrizioni attuate negli Stati Uniti per arginare il contagio del ...

SanremoRai : 'Un'astronave immaginaria verso un futuro migliore' La scenografia di #Sanremo2021 ?? - Gazzetta_it : #MilanInter, #Berti: 'Ma Ibra era uscito per le prove di Sanremo?' - petergomezblog : Covid, Toti ordina una zona rossa “light” a Ventimiglia. E a Sanremo, nella settimana del Festival, scatta solo la… - statodelsud : I cantanti di Sanremo 2021: Fedez e Francesca Michielin sul palco con “Chiamami per nome” - Pino__Merola : I cantanti di Sanremo 2021: Fedez e Francesca Michielin sul palco con “Chiamami per nome” -