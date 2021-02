Sanremo 2021: Rossi, Ventura, Ranieri e Ceretti co-conduttrici (Di martedì 23 febbraio 2021) Mancano ormai pochi giorni a Sanremo e il cast di co-conduttrici si arricchisce con nuovi nomi. Il primo è quello di Vittoria Ceretti, top model italiana che condurrà insieme ad Amadeus una delle serate del Festival. A svelarlo è stato proprio il direttore artistico della manifestazione. “La kermesse si arricchisce di una nuova presenza femminile – ha annunciato Amadeus -: è la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent’anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021?. Classe 1998, la Ceretti è ... Leggi su dilei (Di martedì 23 febbraio 2021) Mancano ormai pochi giorni ae il cast di co-si arricchisce con nuovi nomi. Il primo è quello di Vittoria, top model italiana che condurrà insieme ad Amadeus una delle serate del Festival. A svelarlo è stato proprio il direttore artistico della manifestazione. “La kermesse si arricchisce di una nuova presenza femminile – ha annunciato Amadeus -: è la giovane Vittoria, super top model italiana che a poco più di vent’anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di?. Classe 1998, laè ...

