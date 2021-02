Sanremo 2021 | Naomi Campbell non ci sarà | le nuove co-conduttrici

Leggi su vanityfair

(Di martedì 23 febbraio 2021) A una settimana esatta dall’inizio del Festival di Sanremo 2021, i contratti delle co-conduttrici che si alterneranno sul palco dell’Ariston sono ormai in dirittura di arrivo. A dare qualche anticipazione è stato lo stesso direttore artistico Amadeus che, in un’intervista all’Ansa, ha annunciato che Naomi Campbell, che sarebbe dovuta essere al fianco la prima sera, non ci sarà: «Sono state percorse molte ipotesi, ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi» ha spiegato Amadeus ponendo l’attenzione su come la quarantena obbligatoria alla quale sarebbe stata sottoposta la Campbell al rientro negli Stati Uniti le avrebbe creato non pochi problemi a livello lavorativo. A prendere il suo posto come «quota fashion» sarà un’italiana: si tratta di Vittoria Ceretti, 22enne bresciana che ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo collaborando con diverse maison tra cui Chanel, Michael Kors, Louis Vuitton, Versace, Dior e Givenchy.