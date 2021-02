Sanremo 2021 cancellato? Festival a rischio: la regione si mette di mezzo (Di martedì 23 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il Festival di Sanremo 2021 è a forte rischio? La regione si mette di mezzo e firma un’ordinanza molto chiara: la situazione è delicata. Il Festival di Sanremo 2021 è a forte rischio cancellazione? La paura è alle stelle soprattutto dopo che il presidente della regione Liguria ha deciso di firmare un’ordinanza davvero molto importante Leggi su youmovies (Di martedì 23 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ildiè a forte? Lasidie firma un’ordinanza molto chiara: la situazione è delicata. Ildiè a fortecancellazione? La paura è alle stelle soprattutto dopo che il presidente dellaLiguria ha deciso di firmare un’ordinanza davvero molto importante

SanremoRai : 'Un'astronave immaginaria verso un futuro migliore' La scenografia di #Sanremo2021 ?? - Gazzetta_it : #MilanInter, #Berti: 'Ma Ibra era uscito per le prove di Sanremo?' - petergomezblog : Covid, Toti ordina una zona rossa “light” a Ventimiglia. E a Sanremo, nella settimana del Festival, scatta solo la… - CorriereCitta : Sanremo 2021: quando inizia, chi sono gli ospiti, cantanti in gara, duetti, date #sanremo2021 - ritty_miffy : RT @nadyroxy33: Dal 2010 al 2021 Sanremo con @tvsorrisi Quanti ricordi e quanta strada hai fatto @MetaErmal Pronti per vivere #Sanremo202… -