San Pio, cala il numero dei ricoverati ma ci sono tre decessi (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Bollettino informativo dell'Azienda ospedaliera San Pio in merito alla situazione dei ricoverati. cala il numero dei pazienti, si passa dai 40 di ieri ai 37 di oggi, frutto delle tre dimissioni registrare. Ma ci sono anche dei decessi di cui tenere conto: tre per la precisione, uno in più rispetto alla giornata precedente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

