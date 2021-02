San Benedetto lotta contro la zona rossa: tamponi a tappeto e vaccini (Di martedì 23 febbraio 2021) BOLOGNA – Da domani al via le vaccinazioni per il personale scolastico e tamponi a tappeto a tutta la popolazione. Così il Comune di San Benedetto Val di Sambro, sull’Appennino bolognese, continua a ‘lottare’ per evitare di finire in zona rossa, possibilità non esclusa ieri anche dal governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. A delineare il programma dei prossimi giorni, definito nella serata di ieri, è il sindaco Alessandro Santoni via social network. Un piano che “non solo ci consentirà di continuare l’indagine territoriale- spiega Santoni- ma anche di innalzare le difese dei cittadini, con un occhio importante anche alla scuola, grazie alla contestuale esecuzione delle vaccinazioni”. Domani, mercoledì 24 febbraio, dalle 12 inizieranno quindi le prime vaccinazioni sul personale scolastico, “che verrà singolarmente convocato con chiamata individuale seguendo l’elenco fornito dall’Istituto scolastico- spiega il sindaco- grazie alla collaborazione con i medici di medicina generale che operano nel nostro Comune”. Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) BOLOGNA – Da domani al via le vaccinazioni per il personale scolastico e tamponi a tappeto a tutta la popolazione. Così il Comune di San Benedetto Val di Sambro, sull’Appennino bolognese, continua a ‘lottare’ per evitare di finire in zona rossa, possibilità non esclusa ieri anche dal governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. A delineare il programma dei prossimi giorni, definito nella serata di ieri, è il sindaco Alessandro Santoni via social network. Un piano che “non solo ci consentirà di continuare l’indagine territoriale- spiega Santoni- ma anche di innalzare le difese dei cittadini, con un occhio importante anche alla scuola, grazie alla contestuale esecuzione delle vaccinazioni”. Domani, mercoledì 24 febbraio, dalle 12 inizieranno quindi le prime vaccinazioni sul personale scolastico, “che verrà singolarmente convocato con chiamata individuale seguendo l’elenco fornito dall’Istituto scolastico- spiega il sindaco- grazie alla collaborazione con i medici di medicina generale che operano nel nostro Comune”.

rivieraoggi : San Benedetto contro il consumo del suolo: l’iniziativa di Legambiente per la tutela della città - lanuovariviera : Attacco in Congo, a San Benedetto bandiera a mezz'asta in Comune - GiornaleLORA : San Benedetto Val di Sambro (BO) – incremento di contagi da Covid-19 potenziati i servizi dell’Arma dei Carabinieri - Bron1954 : RT @tina_corthals: COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO: NO AL CIRCO CON ANIMALI A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Sign the Petition! https://t.co… - lamata7 : RT @tina_corthals: COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO: NO AL CIRCO CON ANIMALI A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Sign the Petition! https://t.co… -