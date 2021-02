Salvini al colloquio con Draghi | “Mi ha chiamato | abbiamo parlato di riaperture”

(Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – “Se c’e’ un problema a Brescia interviene in provincia di Brescia, non fai un lockdown nazionale da Bolzano a Catania. Chiusure mirate, a differenza di quello che accadeva qualche mese dove si apriva o chiudeva tutto. E poi un ritorno alla vita“. Cosi’ Matteo Salvini sintetizza il colloquio con il premier Mario Draghi dopo l’incontro a Palazzo Chigi.

"Abbiamo parlato di riaperture. Sarebbe banale parlare di sottosegretari". Cosi Salvini uscendo con Palazzo Chigi dopo l'incontro con Mario Draghi.