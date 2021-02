Rugby, Tommaso Allan lascia il ritiro della Nazionale in seguito all’infortunio patito con il Benetton (Di martedì 23 febbraio 2021) Franco Smith perde una pedina in vista del match contro l’Irlanda, in programma sabato 27 febbraio alle ore 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma, valido per la terza giornata del Sei Nazioni di Rugby: Tommaso Allan, uscito malconcio nel corso dell’ultimo incontro con il Benetton, ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale. Lo staff medico della Nazionale italiana, infatti, ha rilasciato il seguente bollettino medico: “Tommaso Allan, uscito nel primo tempo della partita contro gli Scarlets lo scorso sabato nel match di Guinness PRO14 giocato con il Benetton Rugby, ha eseguito degli esami strumentali ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) Franco Smith perde una pedina in vista del match contro l’Irlanda, in programma sabato 27 febbraio alle ore 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma, valido per la terza giornata del Sei Nazioni di, uscito malconcio nel corso dell’ultimo incontro con il, ha dovutore il. Lo staff medicoitaliana, infatti, ha rito il seguente bollettino medico: “, uscito nel primo tempopartita contro gli Scarlets lo scorso sabato nel match di Guinness PRO14 giocato con il, ha edegli esami strumentali ...

sportface2016 : #Rugby, nessuna frattura per Tommaso #Allan dopo il trauma contusivo - Federugby : ?? #Italrugby Bollettino medico sulle condizioni di Tommaso #Allan ? - Biboi96952391 : Hottest Italian rugby players ?????? Tommaso Allan ?? Mattia Bellini ?? Carlo Canna ?? Niccolò Cannone ?? - soloteo1980 : RT @ZebreRugby: ??Genova a 360° ??Dove giocare a #rugby ??Dove mangiare ?????Dove andare a correre ??Dove bere ??Dove baciarsi ??Cosa vedere in c… - pjhg98 : RT @ZebreRugby: ??Genova a 360° ??Dove giocare a #rugby ??Dove mangiare ?????Dove andare a correre ??Dove bere ??Dove baciarsi ??Cosa vedere in c… -