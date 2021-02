Rugby | nessuna frattura per Tommaso Allan dopo il trauma contusivo

(Di martedì 23 febbraio 2021) Nella giornata di ieri, uscito nel primo tempo della partita contro gli Scarlets lo scorso sabato nel match di Guinness Pro14 giocato con il Benetton, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso fratture in seguito alderivato dallo scontro di gioco. Il trequarti azzurro, però, non sarà disponibile per la sfida del Sei Nazioni che vedrà l’Italimpegnata sabato all’Olimpico contro l’Irlanda; quest’oggitornerà al suo club di appartenenza per proseguire il percorso riabilitativo. SportFace.

nessuna frattura per Tommaso Allan dopo il trauma contusivo rimediato nel match del Guinness Pro14 tra Benetton Rugby e Scarlets ... Undicesima sconfitta in altrettante partite nel Guinness Pro 14 per la Benetton, che esce senza punti dal Parc y Scarlets di Llanelli. Vincono, dunque, gli Scarlets e si confermano in corsa per i play ...