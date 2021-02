Rottura nel Pd toscano: la 'renziana' Bonafé allontana il vice - segretario 'zingarettiano' (Di martedì 23 febbraio 2021) Che accade? Gli ex renziano si fanno sentire? C''è stata una Rottura nel Pd toscano che da ieri non ha più una gestione unitaria. Lo strappo dopo la decisione della segretaria già renzianissima Simona ... Leggi su globalist (Di martedì 23 febbraio 2021) Che accade? Gli ex renziano si fanno sentire? C''è stata unanel Pdche da ieri non ha più una gestione unitaria. Lo strappo dopo la decisione della segretaria già renzianissima Simona ...

Ultime Notizie dalla rete : Rottura nel Rottura nel Pd toscano: la 'renziana' Bonafé allontana il vice - segretario 'zingarettiano' Che accade? Gli ex renziano si fanno sentire? C''è stata una rottura nel Pd toscano che da ieri non ha più una gestione unitaria. Lo strappo dopo la decisione della segretaria già renzianissima Simona Bonafè, vicina a Base Riformista, di sostituire il suo vice, ...

