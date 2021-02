Rossella, uccisa in casa nel ferrarese: fermato il compagno (Di martedì 23 febbraio 2021) fermato un lungo interrogatorio Doriano Saveri, 45 anni, compagno di Rossella Placati, la donna di 50 anni, trovata morta ieri mattina nella casa dove viveva a Borgo San Giovanni di Bondeno (Ferrara). La vittima, secondo una prima ricostruzione, è morta per una ferita alla testa causata da un corpo contundente. Il pm Stefano Longhi, che coordina l’inchiesta per omicidio, ha emesso il decreto di fermo alle 4 di questa mattina nei confronti del convivente della vittima, bolognese di 45 anni e artigiano edile di professione. L’uomo, secondo il quadro accusatorio, ha fornito una versione dei fatti contraddittoria e lacunosa. Ora è in carcere Ferrara a disposizione dell’autorità giudiziaria. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021)un lungo interrogatorio Doriano Saveri, 45 anni,diPlacati, la donna di 50 anni, trovata morta ieri mattina nelladove viveva a Borgo San Giovanni di Bondeno (Ferrara). La vittima, secondo una prima ricostruzione, è morta per una ferita alla testa causata da un corpo contundente. Il pm Stefano Longhi, che coordina l’inchiesta per omicidio, ha emesso il decreto di fermo alle 4 di questa mattina nei confronti del convivente della vittima, bolognese di 45 anni e artigiano edile di professione. L’uomo, secondo il quadro accusatorio, ha fornito una versione dei fatti contraddittoria e lacunosa. Ora è in carcere Ferrara a disposizione dell’autorità giudiziaria.

HuffPostItalia : Rossella, uccisa in casa nel ferrarese: fermato il compagno - infoitinterno : Ferrara, Rossella Placati è stata uccisa: la testa colpita violentemente. Il compagno sotto torchio - Giozap73 : Un’altra donna uccisa a Ferrara si chiamava Rossella..io non capisco cosa possa scattare nella mente di un uomo per… - romatoday : Rossella Placati uccisa in casa: fermato il compagno - Today_it : Rossella Placati uccisa in casa: fermato il compagno -