Ronaldo-Benevento, che strana storia: per lui sarà una sfida decisiva (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDiciotto gol in diciannove partite. Cristiano Ronaldo si conferma implacabile affossando il Crotone con una doppietta e avvicinando un altro record alla sua già nutrita collezione. Per agguantarlo, però, dovrà necessariamente superare il muro difensivo del Benevento, il prossimo 21 marzo all’Allianz Stadium. Il portoghese ha infatti segnato a 18 delle 19 avversarie dell’attuale serie A – alcune delle quali colpite già negli anni scorsi – aggiungendo proprio ieri i calabresi alla sua lista personale. Quella di Stroppa, in particolare, è stata la squadra numero 78 tra le rivali nei top-5 campionati europei (nel suo caso Italia, Spagna e Inghilterra) a cui Cr7 ha segnato almeno un gol dall’inizio della sua carriera. Soltanto Ibrahimovic ha bucato più avversarie nei vari tornei di riferimento (Spagna, Francia, Italia e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDiciotto gol in diciannove partite. Cristianosi conferma implacabile affossando il Crotone con una doppietta e avvicinando un altro record alla sua già nutrita collezione. Per agguantarlo, però, dovrà necessariamente superare il muro difensivo del, il prossimo 21 marzo all’Allianz Stadium. Il portoghese ha infatti segnato a 18 delle 19 avversarie dell’attuale serie A – alcune delle quali colpite già negli anni scorsi – aggiungendo proprio ieri i calabresi alla sua lista personale. Quella di Stroppa, in particolare, è stata la squadra numero 78 tra le rivali nei top-5 campionati europei (nel suo caso Italia, Spagna e Inghilterra) a cui Cr7 ha segnato almeno un gol dall’inizio della sua carriera. Soltanto Ibrahimovic ha bucato più avversarie nei vari tornei di riferimento (Spagna, Francia, Italia e ...

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Benevento Crotone steso 3 - 0 allo Stadium, la Juventus balza al terzo posto La Juventus batte con un rotondo 3 - 0 il Crotone e scavalca la Roma, fermata sul pari a Benevento. ... Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la ventitreesima giornata Alle 20.45 la Roma non è andata oltre lo 0 - 0 a Benevento. Il 'Monday Night' fra Juventus e Crotone è terminato con il successo dei bianconeri per 3 - 0, grazie alla doppietta di Ronaldo e alla rete ...

Juventus-Crotone 3-0, Ronaldo lancia Pirlo al terzo posto La Juventus batte 3-0 il Crotone nell’ultimo posticipo della 23esima giornata di Serie A e scavalca la Roma al terzo posto. I bianconeri partono un po’ contratti e faticano a trovare spazi contro l’un ...

