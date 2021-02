Roma, Zaniolo si allena con il pallone: «Quanto mi sei mancato!» (Di martedì 23 febbraio 2021) Zaniolo è sceso sul campo di Trigoria per proseguire con il recupero al ginocchio: tanta corsa, ma anche il pallone Nicolò Zaniolo vede la luce in fondo al tunnel. A distanza di cinque mesi dall’intervento al legamento crociato del ginocchio sinistro, oggi il talento della Roma è tornato in campo a Trigoria per cominciare l’utima fase del suo recupero. Dopo il consulto avuto con il professor Fink, il medico che lo ha operato a settembre, Zaniolo da quest’oggi ha cominciato ad aumentare i carichi di lavoro, sentendo il ginocchio molto stabile anche grazie a una plastica che ricopre l’articolazione proprio per dargli maggiore protezione e sicurezza. Questa mattina Zaniolo è sceso sul campo per cominciare l’ultimo step del recupero: corsa, scatti, cambi di direzione. Ma l’ex Inter ha ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021)è sceso sul campo di Trigoria per proseguire con il recupero al ginocchio: tanta corsa, ma anche ilNicolòvede la luce in fondo al tunnel. A distanza di cinque mesi dall’intervento al legamento crociato del ginocchio sinistro, oggi il talento dellaè tornato in campo a Trigoria per cominciare l’utima fase del suo recupero. Dopo il consulto avuto con il professor Fink, il medico che lo ha operato a settembre,da quest’oggi ha cominciato ad aumentare i carichi di lavoro, sentendo il ginocchio molto stabile anche grazie a una plastica che ricopre l’articolazione proprio per dargli maggiore protezione e sicurezza. Questa mattinaè sceso sul campo per cominciare l’ultimo step del recupero: corsa, scatti, cambi di direzione. Ma l’ex Inter ha ...

